Зять владельца "Спартака" стал агентом пятерых игроков ЦСКА
Юхан Гераскин, зять владельца "Спартака" Леонида Федуна, основал спортивное агентство, сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, клиентами Гераскина стали пятеро футболистов ЦСКА - Антон Крачковский, Никита Попкович, Вадим Конюхов, Максим Евсеев и Хасан Ташаев.
Стоит отметить, что агентство собирается также курировать трансферную политику "Ротора", но пока что договоренность с волгоградским клубом не достигнута.
Гераскин являлся техническим директором "Спартака" с лета 2014 до сентября 2018 года.
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