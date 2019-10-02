Зять владельца "Спартака" стал агентом пятерых игроков ЦСКА

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Зять владельца "Спартака" стал агентом пятерых игроков ЦСКА
Юхан Гераскин, зять владельца "Спартака" Леонида Федуна, основал спортивное агентство, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, клиентами Гераскина стали пятеро футболистов ЦСКА - Антон Крачковский, Никита Попкович, Вадим Конюхов, Максим Евсеев и Хасан Ташаев.

Стоит отметить, что агентство собирается также курировать трансферную политику "Ротора", но пока что договоренность с волгоградским клубом не достигнута.

Гераскин являлся техническим директором "Спартака" с лета 2014 до сентября 2018 года.

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