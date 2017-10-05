Зырянов: "Кокорин раскопал свой талант - и вот результат"

Полузащитник второй команды питерского "Зенита" Константин Зырянов высказался о прогрессе форварда основной команды "сине-бело-голубых" Александра Кокорина.

"Считаю, что талантливые футболисты как таковые существуют. И даже талантища... Вот Саша Кокорин талантливый футболист? Да. Но до этого сезона его талант где находился? Был закопан. Теперь Саша его раскопал - стал пахать. И вот результат. Правда, может, я чего не знаю - он и не пашет вовсе, а ему все само собой дается ", - цитирует 40-летнего ветерана Матч ТВ.

Напомним, Кокорин рассказал о своем влиянии на решение Дзюбы остаться в "Зените". | soccernews.ru