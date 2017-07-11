Зырянов остается в "Зените"

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Зырянов остается в "Зените"

Полузащитник "Зенита" Константин Зырянов подпишет новый контракт с клубом, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2018 года. В следующем сезоне хавбек будет играть за "Зенит-2" в качестве играющего тренера.

39-летний Зырянов выступает за "Зенит" с 2007 года, провел за клуб 283 матча и забил 39 голов.

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