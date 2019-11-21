Зырянов озвучил ужасные последствия нового лимита на легионеров в РПЛ

Главный тренер молодёжной команды "Зенита" Константин Зырянов порассуждал о грядущих изменениях в лимите на легионеров в РПЛ.

Напомним, что до конца текущего сезона ограничения будут касаться количества иностранцев на поле - не более 6. Начиная с кампании 2020/21, лимит будет касаться заявки. Формула выбрана следующая - 8 легионеров + 17 россиян.

"Сергей Семак несколько раз говорил, что лимит ограничивает возможности "Зенита" в еврокубках. Со следующего сезона каждый клуб сможет вносить в заявку только 8 легионеров. То есть, каждой команде предстоит найти 17 сильных россиян. Представляете? У нас Черчесов не может найти столько людей для сборной...

По моим ощущениям, мы перестанем быть конкурентоспособными на европейской арене. Некоторые клубы - "Зенит" и "Локомотив" - уже сейчас начинают перекраивать составы, исходя из нового лимита, и им приходится нелегко в еврокубках", - сказал Зырянов.

Не пропустите: На фальшивый паспорт голкипера "Спартака" пытались оформить дебетовую карту. | http://soccernews.ru