Зырянов пробует Анюкова в атаке

Главный тренер "Зенита-2" Константин Зырянов рассказал о решении перевести защитника Александра Анюкова в группу атаки.

"Саша - настолько универсальный футболист, что может играть как в атаке, так и в обороне. Думаю, за все свои заслуги он может некоторое время поиграть впереди. Но если у него там будет получаться хуже, чем в обороне, мы, конечно, с ним поговорим и примем решение, где его лучше использовать" - цитирует Зырянова официальный сайт "сине-бело-голубых".

Напомним, что Анюков недавно продлил контракт с "Зенитом" до лета 2019 года и теперь будет играющим тренером второй команды питерцев.

Не пропустите: Малафеев отказался комментировать уход Шатова в "Краснодар". | http://soccernews.ru