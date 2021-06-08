Зырянов прокомментировал фразу "главное не обосраться"

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Зырянов прокомментировал фразу "главное не обосраться"Фото: инстаграм Зырянова/Автор неизвестен

Экс-футболист сборной России Константин Зырянов в фильме Sports.ru "Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни" вспомнил о фразе "Главное – не обосраться в Израиле", произнесенной им после победы над Англией в матче отбора к Евро в октябре 2007 года.

"Я вообще не думал, что эту цитату куда-то пустят. Думал, вырежут, уберут и никто ее не увидит никогда в жизни.

После победы над Англией в нашу раздевалку зашло очень много высокопоставленных лиц, все друг друга поздравляли. Мне отчетливо показалось, что мы не сможем обыграть Израиль после такой эйфории. Уже в раздевалке "Лужников" я предполагал, что могут быть огромные трудности", – сказал Зырянов.

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