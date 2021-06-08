Зырянов прокомментировал фразу "главное не обосраться"
Фото: инстаграм Зырянова/Автор неизвестен
Экс-футболист сборной России Константин Зырянов в фильме Sports.ru "Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни" вспомнил о фразе "Главное – не обосраться в Израиле", произнесенной им после победы над Англией в матче отбора к Евро в октябре 2007 года.
"Я вообще не думал, что эту цитату куда-то пустят. Думал, вырежут, уберут и никто ее не увидит никогда в жизни.
После победы над Англией в нашу раздевалку зашло очень много высокопоставленных лиц, все друг друга поздравляли. Мне отчетливо показалось, что мы не сможем обыграть Израиль после такой эйфории. Уже в раздевалке "Лужников" я предполагал, что могут быть огромные трудности", – сказал Зырянов.
Также не пропустите: ФИФА прокомментировала новую форму сборной Украины. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Атлетико" интересуется Влаховичем
-
Куарежма может стать игроком "Крыльев Советов"
-
Эшпириту Санту может стать тренером "Кристал Пэлас"
-
"Интер" намерен продлить контракт с Янгом
-
Зеленский прокомментировал новую форму сборной Украины
-
Брат Эдена Азара высказался о проблемах игрока в "Реале"
-
"Шахтер" отказался отпустить Соломона в "Арсенал"
-
Два футболиста сборной Швеции заразились коронавирусом
-
Зырянов прокомментировал фразу "главное не обосраться"
-
Утвержден формат Кубка Италии до 2024 года
-
Польша сыграла вничью сыграла с Исландией в товарищеском матче
-
СМИ: Сарри подписал контракт с "Лацио"
-
ФИФА прокомментировала новую форму сборной Украины
-
Джикия поделился ожиданиями от матча с Бельгией
-
"Трабзонспор" подписал Хамшика
-
Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку
-
Караваев поделился ожиданиями от матча с Бельгией
-
Зарема ярко высказалась о выступлении Кокорина за "Спартак"
-
ПСЖ отдаст Доннарумму в аренду итальянскому клубу
-
Пьянич высказался о своем будущем в "Барселоне"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18