Зырянов прокомментировал свое назначение на пост наставника второй команды "Зенита"

Новоиспеченный наставник второй команды питерского "Зенита" Константин Зырянов прокомментировал начало своей тренерской карьеры.

"Я могу сказать, что все это стало небольшим сюрпризом. Я готовился продолжать карьеру еще полгода, но когда поступило предложение, подумал, поразмыслил и не стал отказываться, потому что предложения возглавить "Зенит"-2 поступают не каждый день", - цитирует Зырянова официальный сайт "сине-бело-голубых".

Напомним, "Зенит" может приобрести Феррейру Карраско и еще двух игроков "Атлетико". | soccernews.ru