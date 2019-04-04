Зырянов: "Россия с нуля поднимается, нас сейчас все боятся"

Теги зенит санкт-петербургконстантин зырянов

Зырянов: "Россия с нуля поднимается, нас сейчас все боятся"

Бывший полузащитник "Зенита" Константин Зырянов поделился мнением о России.

"Представляете, за 28 лет что мы сделали. Хорошо, давайте 19 лет возьмем, с 2000 года. 19 лет государству, которое разграбили и уничтожили, и мы с нуля поднимаемся, нас сейчас все боятся. За 19 лет это потрясающий результат, в том числе - в футболе", – сказал Зырянов в интервью Youtube-каналу LOOKYANOV.

41-летний Зырянов выступал за "Зенит" с 2007 по 2017 годы. В данный момент он является главным тренером молодежного состава петербургского клуба.

Не пропустите: "Зенит" может продлить контракт с сидящим в СИЗО Кокориным. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Рабьо не перейдет в "Реал"

Рабьо не перейдет в "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 21 44
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 21 38
3 Краснодар Краснодар 21 38
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 21 37
5 Спартак Москва Спартак Москва 21 36
6 Ростов Ростов 21 32
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург Оренбург 21 29
9 Рубин Рубин 21 29
10 Ахмат Ахмат 21 27
11 Крылья Советов Крылья Советов 21 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 21 23
13 Урал Урал 21 23
14 Анжи Анжи 21 18
15 Уфа Уфа 21 17
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов