Зырянов: "Россия с нуля поднимается, нас сейчас все боятся"

Бывший полузащитник "Зенита" Константин Зырянов поделился мнением о России.

"Представляете, за 28 лет что мы сделали. Хорошо, давайте 19 лет возьмем, с 2000 года. 19 лет государству, которое разграбили и уничтожили, и мы с нуля поднимаемся, нас сейчас все боятся. За 19 лет это потрясающий результат, в том числе - в футболе", – сказал Зырянов в интервью Youtube-каналу LOOKYANOV.

41-летний Зырянов выступал за "Зенит" с 2007 по 2017 годы. В данный момент он является главным тренером молодежного состава петербургского клуба.

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