Зырянов: "Спартак" не выиграет чемпионат еще шестнадцать лет"

Полузащитник второй команды питерского "Зенита" Константин Зырянов высказался о прошлогоднем чемпионстве московского "Спартака".

"Спартак", став в прошлом сезоне чемпионом, добился своего спустя шестнадцать лет. И теперь немножко успокоился. Еще на столько же лет", - приводит слова 40-летнего хавбека "сне-бело-голубых" чемпионат.com.

Напомним, Дзагоев остался недоволен игрой, которую демонстрируют подавляющее большинство команд Премьер-Лиги. | soccernews.ru