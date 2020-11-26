Зюганов: "Марадона смело обличал алчную сущность капиталистического мира"
Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов прокомментировал смерть легендарного игрока Диего Марадоны.
"Умер Диего Армандо Марадона. Многие считают его самым великим футболистом за всю историю этого вида спорта. Человек левых взглядов, Марадона смело обличал алчную сущность капиталистического мира. Вместе с ним ушла эпоха. Но мы будем помнить его. Спасибо тебе, Диего!" - написал Зюганов в твиттере.
Марадона умер в среду от остановки сердца. Ему было 60 лет. Проводить в последний путь культового игрока придут около миллиона человек. Ожидается, что церемония прощания в президентском дворце продлится 48 часов.
Аргентинец выигрывал трофеи с "Бока Хуниорс", "Барселоной" и "Наполи". В 1986 году он становился чемпионом мира со сборной.
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|М
|О
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|23
|47
|3
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|Расинг Клуб
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|6
|Дефенса и Хустисия
|23
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