Зюганов: "На подходе - целая плеяда российских тренеров. Вот бы нам национализацию элит провести!"

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Зюганов: "На подходе - целая плеяда российских тренеров. Вот бы нам национализацию элит провести!"

Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов прокомментировал завоевание "Зенитом" титула чемпиона Российской Премьер-Лиги.

"Отечественный специалист С. Семак сделал чемпионом РФ по футболу питерский "Зенит"! В последние годы успеха добились Ю. Семин (Локомотив) и Л. Слуцкий (ЦСКА). На подходе - целая плеяда других российских тренеров. Вот так бы нам и национализацию элит провести!" - написал Зюганов в своем твиттере.

Напомним, что "Зенит" стал чемпионом России в пятый раз в своей истории.

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