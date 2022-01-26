Зюле близок к договоренности с новым клубом

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Зюле близок к договоренности с новым клубом

Фото: твиттер Bayern & Germany/Автор неизвестен

Защитник мюнхенской "Баварии" Никлас Зюле летом перейдет в другой клуб, сообщает Sport1.de.

По сведениям источника, футболист уже практически договорился с другой командой о переходе на правах свободного агента. Интерес к игроку проявляют "Барселона", "Челси" и "Ньюкасл". Ранее Зюле отклонил предложение "Баварии" о продлении контракта с зарплатой в размере 10 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 26-летний Зюле провел за "Баварию" 25 матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас.

Не пропустите: "Бавария" нашла замену Зюле. | http://soccernews.ru
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