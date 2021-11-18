Зюле близок к уходу из "Баварии"
Фото: инстаграм Зюле/Автор неизвестен
Переговоры между мюнхенской "Баварией" и защитником сборной Германии Никласом Зюле о новом соглашении не увенчались успехом.
Как сообщает Кicker, немецкий футболист намерен покинуть "Баварию". Причиной этому является нежелание клуба поднимать ему оклад.
Отмечается, что немца предлагают многим клубам.
Ранее сообщалось, что Зюле хочет зарабатывать 10 миллионов евро. Сейчас его оклад равняется 8 миллионам.
В нынешним сезоне защитник сыграл 17 матчей за мюнхенский клуб во всех турнирах, в которых сделал 1 голевой пас.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20