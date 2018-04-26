Зюле: "Думаю, если бы мы выиграли со счетом 5:2, "Реал" не особо бы возмущался"

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Зюле: "Думаю, если бы мы выиграли со счетом 5:2, "Реал" не особо бы возмущался"Защитник мюнхенской "Баварии" Никлас Зюле поделился эмоциями после проигранного матча его командой мадридскому "Реалу" в рамках 1/2 финала Лиги Чемпионов.

"Думаю, если бы мы выиграли сегодня со счетом 5:2, "Реал" не особо бы возмущался", - приводит слова 22-летнего бека чемпионов Германии официальный сайт УЕФА.

Напомним, Хайнкес подвел итог матчу против "Реала". | soccernews.ru

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