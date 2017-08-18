Зюле и Толиссо забили первые голы за "Баварию"

Новички "Баварии" Никлас Зюле и Корентен Толиссо отметились первыми голами за мюнхенский клуб.

Зюле открыл на 9-й минуте счет в матче с "Байером", а спустя 10 минут счет удвоил Толиссо.

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