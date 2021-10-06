Зюле может перейти из "Баварии" в клуб АПЛ

Фото: инстаграм Team Niklas Sule/Автор неизвестен

Защитник мюнхенской "Баварии" Никлас Зюле может перейти в один из клубов английской Премьер-лиги, сообщает журналист Sport1.de Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, у футболиста уже есть предложения из АПЛ. Летом у него заканчивается контракт с "Баварией", поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно. Мюнхенцы предлагают игроку новое соглашение, но не могут договориться с ним по финансам, так как он хочет получать более 10 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 26-летний Зюле провел за "Баварию" 11 матчей.

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