Зюле не будет продлевать контракт с "Баварией"

Центральный защитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Никлас Зюле следующим летом покинет стан чемпиона Германии и перейдет в другой клуб, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

По информации источника, Зюле уже уведомил руководство "Баварии", что не станет подписывать с клубом новый контракт. Текущее соглашение немца с "Баварии" рассчитано до конца нынешнего сезона.

В подписании Зюле на правах свободного агента заинтересована "Барселона".

Текущий сезон стал уже пятым для защитника в составе "Баварии".

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