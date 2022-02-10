Зюле после Рождества весил более 100 кг

Фото твиттер "Баварии"

Центральный защитник "Баварии" Никлас Зюле имел проблемы с лишним весом после паузы в Бундеслиге.

По информации Bayern & Germany, у футболиста было 104 килограмма, когда он вернулся с рождественских каникул.

Сообщается, что верхний весовой рубеж для 26-летнего немца - менее 100 кг.

После этого "Бавария" окончательно решила не продлевать контракт с игроком.

Напомним, что Зюле ближайшим летом перейдёт в дортмундскую "Боруссию" на правах свободного агента. Это уже подтверждено официально.

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