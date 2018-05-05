Зюле повторил антирекорд Бундеслиги

Защитник "Баварии" Никлас Зюле поразил ворота собственной команды в матче 33-го тура чемпионата Германии против "Кёльна".

Таким образом, как сообщает Gracenote Live, 22-летний центрбек мюнхенцев повторил антирекорд Бундеслиги по автоголам в течение одного сезона.

На счету Зюле уже три мяча, забитых в ворота "Баварии", в нынешнем сезоне. Ранее аналогичное "достижение" покорялось только экс-защитнику "Гамбурга" Манфреду Кальцу в сезоне 1977/78. | http://soccernews.ru