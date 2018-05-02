Зюле: "Снова провели хороший матч"

Защитник мюнхенской "Баварии" Никлас Зюле дал комментарий поражению своей команды в рамках двухматчевого противостояния с мадридским "Реалом" в полуфинале Лиги Чемпионов.

"Мы снова провели хороший матч. Очень раздражает то, что мы выбыли из турнира. После того, как мы сравняли счет, у нас произошла волна эйфории. Теперь же мы все очень разочарованы", - цитирует 22-летнего бека официальный сайт УЕФА.

Напомним, свой комментарий по матчу дал Алаба. | soccernews.ru