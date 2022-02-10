Зюле требовал от "Баварии" двукратного увеличения зарплаты

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Зюле требовал от "Баварии" двукратного увеличения зарплаты

Фото твиттер дортмундской "Боруссии"

Стали известны детали переговоров между "Баварией" и защитником Никласом Зюле по поводу продления контракта.

По информации Bayern & Germany, футболист хотел, чтобы его оклад вырос в два раза - с 8 до 16 миллионов евро.

Руководство клуба отказалось продолжать сотрудничество на озвученных условиях и решило расстаться с игроком ближайшим летом.

Напомним, что Зюле перейдёт в дортмундскую "Боруссию" на правах свободного агента. Это уже подтверждено официально.

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