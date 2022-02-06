Зюле выбрал новый клуб

Фото: твиттер Goal/Автор неизвестен

Фолькер Штрут, агент защитника "Баварии" Никласа Зюле, сообщил, что его клиент покинет мюнхенский клуб.

"Никлас уже выбрал новый клуб. Сомневаюсь, что он изменит решение. "Бавария" не вела с нами переговоры по новому контракту. Все было лишь на словах. Дело было совсем не в деньгах. Просто Зюле решил попробовать нечто другое", - приводит слова Штрута твиттер Bayern&Germany.

Напомним, что контракт Зюле с "Баварией" истекает ближайшим летом. Таким образом, он перейдет в другой клуб бесплатно, на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 26-летний Зюле провел за "Баварию" 26 матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас.

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