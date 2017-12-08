"Зюльте-Варегем" победил "Лацио", "Витесс" сильнее "Ниццы"

Завершились матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы в группе К. "Лацио" на выезде проиграл "Зюльте-Варегему", "Ниццу" в гостях уступила "Витессу". Впрочем "Лацио" и "Ницца" еще по итогам прошлого тура завоевали путевки в плей-офф.

"Зюльте-Варегем" Бельгия – "Лацио" Италия - 3:2 (1:0)

Голы: де По, 6 - 1:0, Элен, 60 - 2:0, Кайседо, 67 - 2:1, Лейва, 76 - 2:2, Лейя-Исека, 83 - 3:2

"Зюльте-Варегем": Бостин, Маду (Хамалайнен, 46), Элен, Бодри, Уэлш (Шапоньич, 87), де По, Кайя, Копман, Думбия (Де Сарт, 46), де Фо, Лейя-Исека.

"Лацио": Варгич, Лукаку, Баста, Баштуш, Луис Фелипе (Уоллес, 65), Крекко (Фелипе Андерсон, 55), Мичели (Лейва, 55), Мурджиа, Габаррон, Кайседо, Паломби.

"Витесс" Голландия – "Ницца" Франция - 1:0 (0:0)

Гол: Кастайнос, 84 - 1:0

"Витесс": Пасвеер, Мязга, Кашия, Леливелд, Ауде Котте, Брюнс, Колкетт (Фор, 46), Маунт, Файе, Матавж (Рашица, 68), Кастайнос.

"Ницца": Кардиналь, Сарр, Коли, Данте, Бюрне, Макенго, Лусамба (Перро, 88), Срарфи (Вальтер, 78), Козьелло, Сипрьен, Плеа (Диаби, 66).

Положение команд: Лацио - 13, Ницца - 9, Зюльте-Варегем - 7, Витесс - 5.

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