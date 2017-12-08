"Зюльте-Варегем" победил "Лацио", "Витесс" сильнее "Ниццы"

Теги лациовитессницца

"Зюльте-Варегем" победил "Лацио", "Витесс" сильнее "Ниццы"

Завершились матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы в группе К. "Лацио" на выезде проиграл "Зюльте-Варегему", "Ниццу" в гостях уступила "Витессу". Впрочем "Лацио" и "Ницца" еще по итогам прошлого тура завоевали путевки в плей-офф.

"Зюльте-Варегем" Бельгия – "Лацио" Италия - 3:2 (1:0)
Голы: де По, 6 - 1:0, Элен, 60 - 2:0, Кайседо, 67 - 2:1, Лейва, 76 - 2:2, Лейя-Исека, 83 - 3:2

"Зюльте-Варегем": Бостин, Маду (Хамалайнен, 46), Элен, Бодри, Уэлш (Шапоньич, 87), де По, Кайя, Копман, Думбия (Де Сарт, 46), де Фо, Лейя-Исека.

"Лацио": Варгич, Лукаку, Баста, Баштуш, Луис Фелипе (Уоллес, 65), Крекко (Фелипе Андерсон, 55), Мичели (Лейва, 55), Мурджиа, Габаррон, Кайседо, Паломби.

"Витесс" Голландия – "Ницца" Франция - 1:0 (0:0)
Гол: Кастайнос, 84 - 1:0

"Витесс": Пасвеер, Мязга, Кашия, Леливелд, Ауде Котте, Брюнс, Колкетт (Фор, 46), Маунт, Файе, Матавж (Рашица, 68), Кастайнос.

"Ницца": Кардиналь, Сарр, Коли, Данте, Бюрне, Макенго, Лусамба (Перро, 88), Срарфи (Вальтер, 78), Козьелло, Сипрьен, Плеа (Диаби, 66).

Положение команд: Лацио - 13, Ницца - 9, Зюльте-Варегем - 7, Витесс - 5.

Не пропустите: "Арсенал" разгромил БАТЭ, "Црвена Звезда" победила "Кельн". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Внимание, тест! Лучшие команды и игроки группового этапа Лиги Чемпионов

Внимание, тест! Лучшие команды и игроки группового этапа Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Вильярреал 6 11
2 Астана 6 10
3 Славия Прага 6 8
4 Маккаби Тель-Авив 6 4
Группа B М О
1 Динамо Киев 6 13
2 Партизан 6 8
3 Янг Бойз 6 6
4 Шкендербеу 6 5
Группа C М О
1 Брага 6 10
2 Лудогорец 6 9
3 Истанбул ББ 6 8
4 Хоффенхайм 6 5
Группа D М О
1 Милан 6 11
2 АЕК 6 8
3 Риека 6 7
4 Аустрия Вена 6 5
Группа E М О
1 Аталанта 6 14
2 Лион 6 11
3 Эвертон 6 4
4 Аполлон 6 3
Группа F М О
1 Локомотив Москва 6 11
2 Копенгаген 6 9
3 Шериф 6 9
4 Злин 6 2
Группа G М О
1 Виктория Плзень 6 12
2 Стяуа Бухарест 6 10
3 Лугано 6 9
4 Хапоэль Беэр-Шева 6 4
Группа H М О
1 Арсенал Лондон 6 13
2 Црвена Звезда 6 9
3 Кельн 6 6
4 БАТЭ 6 5
Группа I М О
1 Зальцбург 6 12
2 Марсель 6 8
3 Коньяспор 6 6
4 Витория Гимарайнш 6 5
Группа J М О
1 Атлетик Бильбао 6 11
2 Эстерсунд ФК 6 11
3 Заря Луганск 6 6
4 Герта 6 5
Группа K М О
1 Лацио 6 13
2 Ницца 6 9
3 Зульте-Варегем 6 7
4 Витесс 6 5
Группа L М О
1 Зенит Санкт-Петербург 6 16
2 Реал Сосьедад 6 12
3 Русенборг 6 5
4 Вардар 6 1
Полная таблица

топ-5 тегов