100 миллионов рублей - сумма, которую потратит Слуцкий на строительство стадиона в Волгограде
Фото: инстаграм Слуцкого/Автор неизвестен
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий в программе на ютуб-канале "Футбольный Биги" рассказал о строительстве стадиона в Волгограде.
– Как ваша "Бомбонера"? Я слежу за инстаграмом, и там дело близится к концу.
– Ну нет, не к концу. Но, по крайней мере, дело идет. И уже таких официальных препонов нам никто не строит.
Кстати, я хочу поблагодарить Александра Валерьевича Дюкова, потому что, когда были очень серьезные препоны – нам не хотели ничего разрешать, я его попросил, он вмешался в ситуацию и разрешил ее таким образом, что сейчас уже вопрос, может, человеческого фактора – что-то забыли привезти, не ту арматуру доставили.
Все, что касается работы РФС в том, с чем я столкнулся, у меня вызывает большое уважение. Вопрос просто в том, как государство сделает так, чтобы тот же детско-юношеский футбол оказался в одних руках, а не часть под эгидой РФС, часть – под министерством спорта.
– Сколько личных денег вы вложили?
– "Бомбонера" будет больше 100 миллионов рублей стоить.
– Личных денег?
– Ну а чьих же еще?
– Офигеть.
– Ну а что сделаешь? – сказал Слуцкий.
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