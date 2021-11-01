12 футболистов не попали в заявку сборной России на решающие матчи отбора ЧМ-2022
Фото: инстаграм Дениса Глушакова/Автор неизвестен
Тренерский штаб сборной России под руководством Валерия Карпина объявил окончательную заявку на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года с национальными командами Кипра и Хорватии.
В итоговый состав не попали 12 футболистов из расширенного списка: вратарь Сослан Джанаев ("Сочи"), защитники Данил Круговой ("Зенит") и Арсен Адамов ("Урал"), полузащитники Константин Марадишвили ("Локомотив"), Максим Мухин (ЦСКА), Далер Кузяев ("Зенит"), Александр Черников ("Краснодар"), Денис Глушаков ("Химки"), Дмитрий Полоз ("Ростов") и Роман Ежов ("Крылья Советов"), а также нападающие Константин Тюкавин ("Динамо") и Гамид Агаларов ("Уфа").
Матч Россия - Кипр состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. Поединок Хорватия - Россия пройдет 14 ноября в Сплите.
Не пропустите: Дзюба отписался от сборной России в инстаграме. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Потери очков "Ливерпулем" и "Манчестер Сити", разгром "Тоттенхэма" "Манчестером Юнайтед" и победа "Челси": все результаты 10-го тура АПЛ
-
Победы "Реала" и "Атлетико", очередная потеря очков "Барселоной", дерби Басков и победа "Валенсии" над "Вильярреалом": все результаты 12-го тура Ла Лиги
-
Очередное поражение "Ювентуса", победы "Интера", "Милана" и "Наполи" и ничья "Аталанты" с "Лацио": все результаты 11-го тура Серии А
-
"Вулверхэмптон" обыграл "Эвертон" в матче АПЛ
-
Разгромы от "Зари", "Шахтера" и "Днепра-1" и тяжелая победа "Динамо": все результаты 13-го тура УПЛ
Лента новостей
-
Стал известен результат второго теста Смолова на коронавирус
-
Эриксен близок к возвращению в "Аякс"
-
Пять игроков "Зенита" рискуют пропустить матч с "Ювентусом"
-
Назначение Хави на пост тренера "Барселоны" откладывается
-
Три клуба РПЛ боролись со "Спартаком" за Хлусевича
-
"Тоттенхэм" выделит крупную сумму на трансферы в случае назначения Конте
-
Семак отметил важность матча с "Ювентусом"
-
Луческу оценил игру "Барселоны" без Месси
-
Гасперини жалеет об уходе Роналду из "Ювентуса"
-
Тренер "Барселоны" поделился ожиданиями от матча с киевским "Динамо"
-
Барриос высоко отозвался о летнем новичке "Зенита" Клаудиньо
-
Месси высказался об игре с Неймаром и Мбаппе
-
Главные новости дня: 1 ноября
-
Потери очков "Ливерпулем" и "Манчестер Сити", разгром "Тоттенхэма" "Манчестером Юнайтед" и победа "Челси": все результаты 10-го тура АПЛ
-
Победы "Реала" и "Атлетико", очередная потеря очков "Барселоной", дерби Басков и победа "Валенсии" над "Вильярреалом": все результаты 12-го тура Ла Лиги
-
Очередное поражение "Ювентуса", победы "Интера", "Милана" и "Наполи" и ничья "Аталанты" с "Лацио": все результаты 11-го тура Серии А
-
"Вулверхэмптон" обыграл "Эвертон" в матче АПЛ
-
"Гранада" в гостях разгромила "Леванте" в матче Ла Лиги
-
"Болонья" минимально обыграла "Кальяри" в матче Серии А
-
Алаба высказался о Бензема