12 футболистов не попали в заявку сборной России на решающие матчи отбора ЧМ-2022

Фото: инстаграм Дениса Глушакова/Автор неизвестен

Тренерский штаб сборной России под руководством Валерия Карпина объявил окончательную заявку на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года с национальными командами Кипра и Хорватии.

В итоговый состав не попали 12 футболистов из расширенного списка: вратарь Сослан Джанаев ("Сочи"), защитники Данил Круговой ("Зенит") и Арсен Адамов ("Урал"), полузащитники Константин Марадишвили ("Локомотив"), Максим Мухин (ЦСКА), Далер Кузяев ("Зенит"), Александр Черников ("Краснодар"), Денис Глушаков ("Химки"), Дмитрий Полоз ("Ростов") и Роман Ежов ("Крылья Советов"), а также нападающие Константин Тюкавин ("Динамо") и Гамид Агаларов ("Уфа").

Матч Россия - Кипр состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. Поединок Хорватия - Россия пройдет 14 ноября в Сплите.

Не пропустите: Дзюба отписался от сборной России в инстаграме. | http://soccernews.ru