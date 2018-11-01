7 главных различий между Солари и Лопетеги

Сантьяго Солари не провёл на тренерском мостике мадридского "Реала" и недели, а испанская пресса уже вовсю обсуждает работу аргентинского специалиста и разбирается в различиях между ним и его предшественником Хуленом Лопетеги. Для местных инсайдеров и репортеров, особенно ресурса Marca, нет практически ничего не возможного - у них есть свои люди в клубах, а из "Реала" информация утекает так часто, что боссам "сливочных" пора бы задуматься. Слишком много внутренних подробностей становится достоянием общественности, при этом регулярно это делается специально.

Мало кто сомневается, что информация о том, чем именно были недовольны футболисты "Реала" в последний месяц, попадала в прессу без ведома ключевых игроков. Наоборот, в прессе уверены, что капитан Серхио Рамос и ряд других ветеранов команды, солидарных с ним, специально посылали Хулену Лопетеги определённые месседжы через СМИ. Избежать отставки тренеру это не помогло, но он, судя по его решениям, не удовлетворял требования игроков. Теперь находить общий язык с футболистами нужно будет Сантьяго Солари, у которого журналисты нашли уже 7 различий с Лопетеги.

Стоит держать во внимании, что при Солари провёл лишь один матч, в Кубке Короля против скромной "Мелильи", но экспертов это не остановило.

1. Антонио Пинтус - снова тренер по физподготовке

Хулен Лопетеги пришёл на тренерский мостик "Реала" со своим штабом, задвинув тех, кто остался, на второй-третий план. Сменил новый рулевой и тренера по физической подготовке, определив Антонио Пинтусу, который занимал эту должность при Зинедине Зидана, роль одного из многочисленных ассистентов. Солари, вступив в должность, сразу вернул Пинтуса на его прежнюю должность.

По информации инсайдеров, у игроков "Реала" тесные и весьма тёплые отношения с Пинтусом, поэтому его возвращение - это хороший шаг от Солари навстречу игрокам. Специалиста в "Реал" приглашал лично Зинедин Зидан, который работал под его руководством ещё в бытность игроком "Ювентуса", и внёс свой вклад в успехе команды, когда её возглавлял Зизу. Сейчас задача Пинтуса улучшить физическое состояние игроков, дабы поспособствовать скорому прогрессу.

2. Винисиус Жуниор снова часть первой команды

Купленный за 45 миллионов евро талант абсолютно не входил в планы Хулена Лопетеги. Тренер дал бразильцу жалкие 13 минут, после чего отправил его в дубль. За "Кастилью" Винисиус играл весьма успешно и, что главное, результативно. Но Лопетеги, даже несмотря на огромные проблемы с голами и антирекордную сухую серию, не спешил возвращать Жуниора в первую команду.

Маринование бразильца не нравилось ни Флорентино Пересу (на кой он вывалил 45 лямов?), ни игрокам, поэтому Сантьяго Солари сразу вернул Винисиуса в основную обойму и даже доверил тому полный кубковый матч. Жуниор не забил, но хотя бы получил игровую практику. Плюс ко всему, его возвращение - это ещё один от Солари, чтобы завоевать доверие раздевалки.

3. Чёткая роль Наваса

Роль Кейлора Наваса была головной болью для Хулена Лопетеги, который не был уверенным в позиции первого номера. Приобретенный у "Челси" Тибо Куртуа начал сезон на скамейке запасных, но достаточно быстро получил место основного голкипера и тут же попал под град критики. У "Реала" началась серия крайне неудачных игр, в которых команда регулярно пропускала, а бельгиец выручал лишь по праздникам. При этом в Лиге Чемпионов продолжал играть Навас.

В октябре в раздевалке появилось недовольство ролью Наваса, которого хотели видеть бессменным №1, как было при Зидане. Лопетеги по Кейлору до конца так и не определился, но Солари обещает, что вопрос с голкиперами закрыт. В этом вопросе Сантьяго не согласился с недовольными - аргентинец видит Куртуа бесспорным основным голкипером, который будет играть в Ла Лиге и Лиге Чемпионов, тогда как Навас будет получать практику исключительно в Кубке Короля. Но надолго ли?

4. Отсутствие опыта

Пункт, который говорит не в пользу Солари. Разумеется,в се вспоминают про Зинедина Зидана и его феерические успехи в Лиге Чемпионов, но даже промадридская пресса отмечает, что пример француза - это исключение. Лопетеги долгое время работал со сборными Испании различных возрастов, а также попробовал свои силы в "Порту". Его клубный опыт не столь велик, но он был.

Солари закончил футбольную карьеру в 2011 году в уругвайском "Пеньяроле", а в систему "Реала", за который он играл с 2000 по 2005 года, вернулся в 2013 году. Команда до 19 лет и два года с "Кастильей" - вот и весь тренерский опыт Сантьяго. В такой ситуации аргентинцу будет весьма непросто влиять на положение дел, ибо сезон в самом разгаре, к подготовке команды он не имел никакого отношения, а в подобной ситуации оказался впервые.

5. Стиль игры

Хулен Лопетеги и в "Порту", и в сборной Испании всех возрастов строил игру на контроле мяча - это была главная аксиома, своего рода красная линия работы специалиста. В "Реале" он отступил от своего стиля лишь однажды, но сделал это крайне не вовремя. В Эль Класико тренерский штаб Хулена решил сделать ставку на игру вторым номером, но "сливочные" оказались абсолютно не готовы к подобному - "Барселона" столкнулась с проблемами только когда Лопетеги пошёл в ва-банк, но всё закончилось печально.

Сантьяго Солари тоже приветствует контроль, но желает, чтобы "Реал" действовал со страстью. Под этим аргентинец предполагает более агрессивные действия, как в обороне, так и в атаке. Понятно, что слова - это одно, а дело - совсем другое, и многое будет зависеть от соперника, но инсайдеры утверждают, что Солари готов пожертвовать каким-то процентом владения ради более скоростного футбола. Для "Реала" подобный стиль не является чем-то новым, атака на скорости была едва ли не главным оружием команды Зидана, но не стоит забывать, что сейчас у "сливочных" нет Криштиану.

6. Контроль раздевалки

У Лопетеги была отличная атмосфера в раздевалке сборной Испании, но воссоздать нечто подобное в "Реале" ему так и не удалось - возможно, виной всему были слабые результаты, но факт остаётся фактом - Хулен не имел полного контроля над тем, что происходит по ту сторону дверей. И в этом аспекте у Солари может быть преимущество, даже несмотря на отсутствие тренерского опыта. "Умение контролировать раздевалку может быть даже важнее, чем чисто тренерские навыки", - сказал Рамос после погрома на "Камп Ноу".

Сантьяго играл в "Реале" с такими партнёрами, как Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм, Луиш Фигу, Роналдо и многие другие звёздные футболисты, каждый из которых отличался своим нравом и характером. При этом та команда не распадалась на личности, она была единым целом и Солари знает, насколько это важно. Тогда во главе "Реала" стоял Висенте Дель Боске и Солари восхищается этим специалистом. Аргентинец отмечает, что едва ли не главной сильной стороной Дель Боске было умение управлять коллективом.

7. Установка игрокам

Лопетеги известен, как сильный тактик, который детально изучает соперника и, соответственно, готовит под него ряд определённых решений. В связи с этим, в установках Хулена, причём и на тренировках, и в матчах, много тактических нюансов, донести суть которых ему не всегда удавалось. Сообщается, что Лопетеги не смог реализовать такой способ донесения информации игрокам, который был бы понятен и воспринят всеми футболистам одинаково. Так, если верить инсайдам, часть футболистов основного состава далеко не всегда знала, что им необходимо делать в той или иной ситуации.

Солари, опять-таки если опираться на информацию испанских журналистов, не перегружает установки тактикой. Он говорит более прямолинейно и эмоционально, делая упор на мотивацию и желая завести игроков, а не загрузить их теорией. Никто не гарантирует, что такой подход будет иметь положительный эффект на длинной дистанции, но сейчас, когда команда нуждается в эмоциях, уклон Солари в сторону мотивации и настроя игроков может дать положительный импульс.

Игорь Павелко | soccernews.ru

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