"А можно так до пенсии?": Карпин опубликовал фото с пляжа в Дубае

Фото сайт "Ростова"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин во время паузы на матчи сборных улетел на отдых в ОАЭ.

В своём инстаграме тренер выложил фотографию, на которой он сидит на пляже в Дубае.

"В аэропорту прикорнул. На пляже типа работаю. А можно так до пенсии?" - подписал Карпин опубликованный снимок.

"Ростов" набрал 37 очков в 23 турах РПЛ и занимает седьмое место в таблице лиги.

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