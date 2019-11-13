Родриго: "Меня еще рано считать заменой Роналду"

Молодой форвард "Реала" Родриго Гоэс высказался о сравнениях с Криштиану Роналду.

"Я всегда мечтал выступать за "Реал" вместе с Роналду. Мне жаль, что он покинул клуб, однако мне было бы трудно играть рядом с ним. Я молод и меня еще рано считать заменой Роналду. Он стал легендой клуба, возможно, лучший футболист в истории "Реала". Сравнения с ним будут оказывать давление на меня", - приводит слова Родриго AS.

Напомним, что в минувшем туре еврокубков Родриго стал самым молодым автором хет-трика в Лиге Чемпионов после Рауля.

В текущем сезоне 18-летний бразилец провел за первую команду "Реала" 6 игр и забил 5 голов.

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