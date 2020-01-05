"Динамо" и ЦСКА отказались от покупки нападающего сборной Словакии

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"Динамо" и ЦСКА отказались от покупки нападающего сборной Словакии

Переезд форварда "Жилины" Роберта Боженика в Россию не состоится.

Сообщается, что в услугах 20-летнего словака были заинтересованы "Динамо" и ЦСКА, однако оба клуба отказались от трансфера.

Отмечается, что инициатором покупки Боженика был руководитель селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков, противником выступал скаут Андрей Мовсесьян.

В этом сезоне на счету Боженика три забитых гола в 16 играх.

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