В сети показали новую домашнюю форму "Ливерпуля"

В интернете выложили видео с новой домашней формой "Ливерпуля" на следующий сезон.

Форма выполнена в традиционных красных цветах. Под воротником будет нанесено число 96 - в память о 96 погибших болельщиках клуба в трагедии на "Хиллсборо".

Напомним, что вместо New Balance новым техническим спонсором мерсисайдцев станет Nike.

После 29 туров "Ливерпуль" лидирует в АПЛ, опережая "Манчестер Сити" на 25 очков.

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