В сети показали новую домашнюю форму "Ливерпуля"
В интернете выложили видео с новой домашней формой "Ливерпуля" на следующий сезон.
Форма выполнена в традиционных красных цветах. Под воротником будет нанесено число 96 - в память о 96 погибших болельщиках клуба в трагедии на "Хиллсборо".
Liverpool kit 20/21 pic.twitter.com/k3rh3OeV9l— 6startravel (@6startravel1) April 22, 2020
Напомним, что вместо New Balance новым техническим спонсором мерсисайдцев станет Nike.
После 29 туров "Ливерпуль" лидирует в АПЛ, опережая "Манчестер Сити" на 25 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18