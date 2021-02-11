"Эвертон" в матче с 9 голами одолел "Тоттенхэм" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
"Эвертон" выбил "Тоттенхэм" из Кубка Англии, обыграв их в 1/8 финала турнира.
В основное время команды забили по четыре гола, но в дополнительное время "ириски" смогли добыть победу.
"Эвертон" - "Тоттенхэм" 5:4
Голы: Санчес, 3 - 0:1, Кэлверт-Льюин, 36 - 1:1, Ришарлисон, 38 - 2:1, Сигурдссон (пен), 43 - 3:1, Ламела, 45 - 3:2, Санчес, 57 - 3:3, Ришарлисон, 68 - 4:3, Кейн, 83 - 4:4, Бернард, 97 - 5:4
"Эвертон": Ольсен, Годфри, Мина, Кин, Динь (Холгейт, 107), Дэвис, Дукуре, Ивоби (Бернард, 70), Сигурдссон, Кэлверт-Льюин (Коулмэн, 55), Ришарлисон.
"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Санчес, Доэрти (Сиссоко, 99), Дэвис, Лукас Моура (Алли, 77), Ндомбеле (Уинкс, 90), Бергвейн (Кейн, 53), Хейбьерг, Сон Хын Мин, Ламела (Винисиус, 98).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18