"Эвертон" в матче с 9 голами одолел "Тоттенхэм" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

"Эвертон" выбил "Тоттенхэм" из Кубка Англии, обыграв их в 1/8 финала турнира.

В основное время команды забили по четыре гола, но в дополнительное время "ириски" смогли добыть победу.

"Эвертон" - "Тоттенхэм" 5:4

Голы: Санчес, 3 - 0:1, Кэлверт-Льюин, 36 - 1:1, Ришарлисон, 38 - 2:1, Сигурдссон (пен), 43 - 3:1, Ламела, 45 - 3:2, Санчес, 57 - 3:3, Ришарлисон, 68 - 4:3, Кейн, 83 - 4:4, Бернард, 97 - 5:4

"Эвертон": Ольсен, Годфри, Мина, Кин, Динь (Холгейт, 107), Дэвис, Дукуре, Ивоби (Бернард, 70), Сигурдссон, Кэлверт-Льюин (Коулмэн, 55), Ришарлисон.

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Санчес, Доэрти (Сиссоко, 99), Дэвис, Лукас Моура (Алли, 77), Ндомбеле (Уинкс, 90), Бергвейн (Кейн, 53), Хейбьерг, Сон Хын Мин, Ламела (Винисиус, 98).

Читайте также: "Манчестер Сити" уверенно прошел в четвертьфинал Кубка Англии. | http://soccernews.ru