"Арсенал" теряет Партея

Хавбек "Арсенала" Томас Партей травмировался в игре против "Астон Виллы" (0:1).

Как сообщает журналист Football.London Крис Уитли, у 27-летнего футболиста мышечное повреждение, из-за которого он пропустит около двух недель.

Таким образом, Партей может пропустить первый матч с "Бенфикой" в Лиге Европы (18 февраля) и игру против "Манчестер Сити" в АПЛ (21 февраля).

В этом сезоне Партей принял участие в 13 матчах и отметился одним ассистом.

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