"Путь на Евро": Вышел комикс про Артема Дзюбу

В среду, 3 марта, вышел первый номер комикса про форварда "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу.

Комикс вышел под названием "Путь на Евро: Дзюба". Он посвящен участию сборной России на Евро-2020.

"История про Артема Дзюбу начинается в 1988 году - с финала Евро, в котором сборная СССР уступила команде Нидерландов. Светлые силы посылают на Землю великих футболистов-героев, а темные строят козни и портят игрокам жизнь и карьеру. Чья возьмет?" - говорится в прологе комикса.

Напомним, что Евро-2020 был перенесен на лето 2021 года. Три игры группового этапа, а также один из четвертьфиналов примет Санкт-Петербург.

Соперниками России по группе стали Бельгия, Дания и Финляндия.

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