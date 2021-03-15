Дембеле не собирается покидать "Барселону"

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Дембеле не собирается покидать "Барселону"

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле определился со своим будущим в клубе.

По сведениям Mundo Deportivo, 23-летний француз хочет и дальше выступать за каталонцев, поэтому готов продлить соглашение с клубом.

Действующий контракт Дембеле с клубом истекает летом 2022 года. Ранее интерес к игроку проявляли "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".

В этом сезоне на счету Дембеле 8 голов и 4 ассиста в 33 играх.

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