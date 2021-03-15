"Реал" сократит зарплату Модричу в новом контракте

Теги реал мадридлука модрич

"Реал" сократит зарплату Модричу в новом контракте

"Реал" в ближайшее время продлит контракт с хавбеком Лукой Модричем.

Как сообщает журналист Николо Скира, с хорватом подпишут соглашение до лета 2022 года. Кроме того, зарплата игрока сократится на 15%.

Действующий контракт Модрича с клубом истекает предстоящим летом.

Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В этом сезоне на его счету 4 гола и 4 ассиста в 34 матчах.

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