Будущее Роналду в "Ювентусе" определится в конце сезона

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Будущее Роналду в "Ювентусе" определится в конце сезона

Будущее форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду пока остается неопределенным.

Как сообщает CBS Sports, руководство клуба пока не принимало решений по будущему 36-летнего португальца. Вероятно, этот вопрос отложен до конца, так как сейчас и клуб, и футболист сконцентрированы на борьбе за скудетто и Кубок Италии.

Ранее сообщалось, что Роналду может вернуться в "Реал". Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне на счету Роналду 30 голов и 5 ассистов в 33 матчах.

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