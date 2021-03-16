"Бавария" может не отпустить Левандовского в сборную Польши

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"Бавария" может не отпустить Левандовского в сборную Польши

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски, возможно, не сможет помочь сборной Польши в ближайших матчах.

Как сообщает Bild, мюнхенский клуб может не отпустить поляка в расположение национальной команды из-за необходимости карантина по возвращении.

Если после возвращения из Польши Левандовски отправят на двухнедельный карантин, то он пропустит матч с "Унионом" и "РБ Лейпциг".

Отмечается, что у "Баварии" есть право не отпускать игроков в сборные, если срок карантина при возвращении превышает 5 дней.

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