"Бавария" может не отпустить Левандовского в сборную Польши
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски, возможно, не сможет помочь сборной Польши в ближайших матчах.
Как сообщает Bild, мюнхенский клуб может не отпустить поляка в расположение национальной команды из-за необходимости карантина по возвращении.
Если после возвращения из Польши Левандовски отправят на двухнедельный карантин, то он пропустит матч с "Унионом" и "РБ Лейпциг".
Отмечается, что у "Баварии" есть право не отпускать игроков в сборные, если срок карантина при возвращении превышает 5 дней.
Читайте также: Левандовски вышел на второе место в списке бомбардиров за всю историю Бундеслиги. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Месси догнал Хави по количеству матчей за "Барселону"
-
Будущее Роналду в "Ювентусе" определится в конце сезона
-
Денисов о драке с участием Кокорина и Мамаева: "Дяденька получил по делу"
-
"Челси" может использовать Вернера в сделке по Холанду
-
Адвокат предполагаемой любовницы Мамаева рассказал, зачем она собирается в Россию
Лента новостей
-
1
Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Уэску"
-
Журналист Алланазаров о продлении контракта Тедеско со "Спартаком": "Он уже не так категоричен"
-
"Бавария" может не отпустить Левандовского в сборную Польши
-
"Арсенал" нацелился на защитника "Айнтрахта" и хавбека "Брайтона"
-
Стали известны сроки восстановления Азара
-
Месси догнал Хави по количеству матчей за "Барселону"
-
Болельщики "Динамо" смогут бесплатно посетить матч против "Краснодара"
-
"Манчестер Юнайтед" хочет выручить крупную сумму с продажи четырёх футболистов
-
Будущее Роналду в "Ювентусе" определится в конце сезона
-
"Динамо" намерено выкупить права на Варелу
-
"Реал" сократит зарплату Модричу в новом контракте
-
Денисов о драке с участием Кокорина и Мамаева: "Дяденька получил по делу"
-
Холанд - главная трансферная цель "Манчестер Юнайтед"
-
Боатенг намерен покинуть "Баварию"
-
Бензема высказался о частых травмах Азара
-
Малафеев отреагировал на слова Денисова про пенсию
-
Дембеле не собирается покидать "Барселону"
-
"Челси" может использовать Вернера в сделке по Холанду
-
Матч сборной России против Словении будет транслировать Первый канал
-
Умер вице-чемпион Европы 1964 года в составе сборной СССР
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20