"Монако" Головина разгромил "Сент-Этьен"

1 Теги сент-этьенмонако

"Монако" Головина разгромил "Сент-Этьен"Фото: твиттер "Монако"

В рамках 29-го тура французской Лиги 1 "Монако" уверенно разобрался с "Сент-Этьеном",

Монегаски по-прежнему занимают четвертое место. Отставание от лидирующего "Лилля" составляет 4 очка.

"Сент-Этьен" - "Монако" 0:4

Голы: Йоветич, 13 - 0:1, Тчуамени, 54 - 0:2, Диоп, 64 - 0:3, Диатта, 76 - 0:4

"Сент-Этьен": Баич, Дебюши, Колодзейчак, Соу, Трауко (Аби, 46), Будебуз (Юссуф, 60), Неу Нупа (Модест, 67), Буанга (Муэффек, 81), Камара, Сиссе, Хазри (Ривера, 68).

"Монако": Лекомт, Бадиашиле (Матсима, 83), Дисаси, Кайо Энрике (Балло-Туре, 84), Сидибе, Фофана, Тчуамени, Диоп (Фабрегас, 66), Головин (Диатта, 76), Фолланд, Йоветич (Бен-Йеддер, 76).

Читайте также: Импотенция в атаке - 2 слова, которые описывают выступления "Атлетико" в плей-офф этой Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

nlvkhjo6b0av

Секс на одну ночь - без денег и отношений, это реально. Тысячи женщин хотят просто потрахаться (многие замужем). Все фото реальные, просто лайкай и сам увидишь что будет;), пользуйся ----- http://bit.do/bazax

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Олич определился, кто будет его помощником в ЦСКА

Олич определился, кто будет его помощником в ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов