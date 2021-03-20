"Монако" Головина разгромил "Сент-Этьен"
Фото: твиттер "Монако"
В рамках 29-го тура французской Лиги 1 "Монако" уверенно разобрался с "Сент-Этьеном",
Монегаски по-прежнему занимают четвертое место. Отставание от лидирующего "Лилля" составляет 4 очка.
"Сент-Этьен" - "Монако" 0:4
Голы: Йоветич, 13 - 0:1, Тчуамени, 54 - 0:2, Диоп, 64 - 0:3, Диатта, 76 - 0:4
"Сент-Этьен": Баич, Дебюши, Колодзейчак, Соу, Трауко (Аби, 46), Будебуз (Юссуф, 60), Неу Нупа (Модест, 67), Буанга (Муэффек, 81), Камара, Сиссе, Хазри (Ривера, 68).
"Монако": Лекомт, Бадиашиле (Матсима, 83), Дисаси, Кайо Энрике (Балло-Туре, 84), Сидибе, Фофана, Тчуамени, Диоп (Фабрегас, 66), Головин (Диатта, 76), Фолланд, Йоветич (Бен-Йеддер, 76).
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13