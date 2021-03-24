Новый тренер "Фиорентины" ответил на вопрос о Кокорине

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Новый тренер "Фиорентины" ответил на вопрос о КокоринеФото: твиттер "Фиорентины"

Новый наставник "Фиорентины" Джузеппе Якини высказался о нападающем команды Александре Кокорине.

"Я еще не виделся с Кокориным. Надеюсь, он быстро адаптируется в команде", - приводит слова Якини твиттер клуба.

Напомним, что "фиалки" приобрели Кокорина минувшей зимой за 4,5 миллиона евро.

В составе клуба Кокорина провел три игры, но результативными действиями не отметился.

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