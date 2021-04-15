ПСЖ хочет продлить контракт с Неймаром до матча с "Манчестер Сити"

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ПСЖ продолжает работать над продлением соглашения с Неймаром.

По сведениям Get Football News France, парижане хотят объявить о подписании контракта с игроком до первой встречи с "Манчестер Сити" в рамках полуфинала Лиги Чемпионов.

Отмечается, что в настоящее время ПСЖ улаживает последние детали договора и размер бонусов. Новый контракт будет рассчитан до 2027 года.

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. В этом сезоне на его счету 13 голов и 5 ассистов в 22 играх.

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