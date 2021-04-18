"Валенсия" Черышева сыграла вничью с "Бетисом"
Фото: twitter.com/valenciacf_en
В рамках 31-го тура испанской Ла Лиги "Валенсия" сыграла вничью с "Бетисом".
"Бетис" - "Валенсия" 2:2
Голы: Фекир, 12 - 1:0, Гедеш, 22 - 1:1, Каналес, 42 - 2:1, Солер (пен), 61 - 2:2
"Бетис": Браво, Морено (Миранда, 71), Руис, Манди, Эмерсон, Тельо (Руибаль, 82), Родригес, Фекир (Вильям Карвалью, 71), Хоакин (Лайнес, 64), Хуанми (Иглесиас, 64), Каналес.
"Валенсия": Доменек, Диакаби, Гайя, Гильямон, Васс, Рачич (Олива, 82), Солер (Пиччини, 68), Гедеш, Черышев (Алекс Бланко, 68), Тьерри Коррейя (Муса, 9), Гамейро (Кутроне, 67).
"Кадис" - "Сельта" 0:0
"Кадис": Ледесма, Карселен, Фали Хименес, Маркос Мауро, Эспино, Хосе Мари (Гарридо, 84), Йонссон, Сальви Санчес (Алехо, 68), Малбашич (Искьердо, 68), Негредо (Лосано, 60), Собрино.
"Сельта": Вильяр, Мурильо, Мальо, Аарон Мартин, Араухо (Фонтан, 57), Тапия, Мендес, Денис Суарес (Солари, 79), Нолито (Бельтран, 67), Феррейра (Баэса, 67), Аспас.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14