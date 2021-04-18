"Валенсия" Черышева сыграла вничью с "Бетисом"

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"Валенсия" Черышева сыграла вничью с "Бетисом"Фото: twitter.com/valenciacf_en

В рамках 31-го тура испанской Ла Лиги "Валенсия" сыграла вничью с "Бетисом".

"Бетис" - "Валенсия" 2:2

Голы: Фекир, 12 - 1:0, Гедеш, 22 - 1:1, Каналес, 42 - 2:1, Солер (пен), 61 - 2:2

"Бетис": Браво, Морено (Миранда, 71), Руис, Манди, Эмерсон, Тельо (Руибаль, 82), Родригес, Фекир (Вильям Карвалью, 71), Хоакин (Лайнес, 64), Хуанми (Иглесиас, 64), Каналес.

"Валенсия": Доменек, Диакаби, Гайя, Гильямон, Васс, Рачич (Олива, 82), Солер (Пиччини, 68), Гедеш, Черышев (Алекс Бланко, 68), Тьерри Коррейя (Муса, 9), Гамейро (Кутроне, 67).


"Кадис" - "Сельта" 0:0

"Кадис": Ледесма, Карселен, Фали Хименес, Маркос Мауро, Эспино, Хосе Мари (Гарридо, 84), Йонссон, Сальви Санчес (Алехо, 68), Малбашич (Искьердо, 68), Негредо (Лосано, 60), Собрино.

"Сельта": Вильяр, Мурильо, Мальо, Аарон Мартин, Араухо (Фонтан, 57), Тапия, Мендес, Денис Суарес (Солари, 79), Нолито (Бельтран, 67), Феррейра (Баэса, 67), Аспас.

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