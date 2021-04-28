"Реал" готов продать Йовича "Айнтрахту" и купить у немцев другого форварда

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Нападающий "Айнтрахта" Андре Силва попал в сферу интересов "Реала".

По сведениям Bild, "сливочные" готовы заплатить за игрока 40 миллионов евро. При этом "Реал" хочет продать "Айнтрахту" Луку Йовича за 20 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Силвы 26 голов и 6 ассистов в 31 матче.

Йович, находящийся в аренде в "Айнтрахте", провел 16 игр и забил 4 гола.



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