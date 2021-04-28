"Реал" готов продать Йовича "Айнтрахту" и купить у немцев другого форварда

Теги реал мадридайнтрахт франкфуртлука йовичандре силватрансферы

"Реал" готов продать Йовича "Айнтрахту" и купить у немцев другого форвардаФото: ThorstenWagner/Witters/firo Sportp

Нападающий "Айнтрахта" Андре Силва попал в сферу интересов "Реала".

По сведениям Bild, "сливочные" готовы заплатить за игрока 40 миллионов евро. При этом "Реал" хочет продать "Айнтрахту" Луку Йовича за 20 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Силвы 26 голов и 6 ассистов в 31 матче.

Йович, находящийся в аренде в "Айнтрахте", провел 16 игр и забил 4 гола.
    
Читайте также: "Реал" работает над новой стратегией по трансферу Мбаппе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" обыграл ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов

"Манчестер Сити" обыграл ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов