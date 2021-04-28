"Реал" намерен добиться участия Марсело в ответном матче с "Челси"

Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"

"Реал" попытается сделать все возможное, чтобы защитник Марсело смог принять участие в ответном полуфинале Лиги Чемпионов против "Челси".

Напомним, что бразилец должен стать наблюдателем на выборах в Мадридскую ассамблею.

"Реал" направил апелляцию, однако она была отклонена. Выборы должны состояться 4 мая, а матч с "Челси" пройдет 5 мая, однако по протоколу УЕФА, команда обязана прибыть на выезд вместе за сутки до матча.

Первая игра в Мадриде завершилась вничью со счетом 1:1.

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