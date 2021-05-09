"Манчестер Юнайтед" добыл выездную победу над "Астон Виллой"

Фото: twitter.com/manutd

В рамках 35-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" обыграл "Астон Виллу".

"МЮ" по-прежнему занимает второе место и отстает от лидирующего "Манчестер Сити" на 10 очков. "Астон Вилла" идет 11-й.

"Астон Вилла" - "Манчестер Юнайтед" 1:3

Голы: Траоре, 24 - 1:0, Бруну Фернандеш (пен), 52 - 1:1, Гринвуд, 56 - 1:2, Кавани, 87 - 1:3

"Астон Вилла": Мартинес, Мингз, Таргетт, Конса, Кэш, Макгинн, Баркли (Дэвис, 77), Дуглас Луис (Рэмзи, 65), Эль-Гази (Уэсли, 77), Траоре, Уоткинс.

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр (Байи, 78), Шоу, Фред, Погба, Бруну Фернандеш (Матич, 86), Мактомини, Рэшфорд, Гринвуд (Кавани, 65).

Удаление: Уоткинс (89).

Читайте также: "Брайтон" в меньшинстве проиграл "Вулверхэмптону". | http://soccernews.ru