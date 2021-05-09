"Манчестер Юнайтед" добыл выездную победу над "Астон Виллой"
Фото: twitter.com/manutd
В рамках 35-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" обыграл "Астон Виллу".
"МЮ" по-прежнему занимает второе место и отстает от лидирующего "Манчестер Сити" на 10 очков. "Астон Вилла" идет 11-й.
"Астон Вилла" - "Манчестер Юнайтед" 1:3
Голы: Траоре, 24 - 1:0, Бруну Фернандеш (пен), 52 - 1:1, Гринвуд, 56 - 1:2, Кавани, 87 - 1:3
"Астон Вилла": Мартинес, Мингз, Таргетт, Конса, Кэш, Макгинн, Баркли (Дэвис, 77), Дуглас Луис (Рэмзи, 65), Эль-Гази (Уэсли, 77), Траоре, Уоткинс.
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр (Байи, 78), Шоу, Фред, Погба, Бруну Фернандеш (Матич, 86), Мактомини, Рэшфорд, Гринвуд (Кавани, 65).
Удаление: Уоткинс (89).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18