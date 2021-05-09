Будущее Бакаева в "Спартаке" решит новый тренер

Фото: Эдгар Брещанов, "Чемпионат"

Хавбек "Спартака" Зелимхан Бакаев может покинуть клуб грядущим летом.

По сведениям "Спорт-Экспресс", будущее 24-летнего игрока будет зависеть от решения нового главного тренера.

Напомним, что новым тренером "Спартака", скорее всего, станет Руй Витория.

В текущем сезоне на счету Бакаева один гол и пять результативных передач в 26 играх.

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