ЦСКА определился с будущим Помазуна

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ЦСКА определился с будущим Помазуна Фото: инстаграм Помазуна/Автор неизвестен

Руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал будущее вратаря Ильи Помазуна.

"ЦСКА намерен сохранить Илью в системе клуба, поэтому рассматриваем только аренду. Работаем, взвешиваем все "за" и "против" вместе с футболистом", - приводит слова Мовсесьяна Sport24.

Помазун - воспитанник "армейцев". За основную команду ЦСКА он сыграл 10 матчей.

Часть минувшего сезона Помазун на правах аренды выступал за "Урал".

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