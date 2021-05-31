"Динамо" сделало запрос по трансферу защитника "Милана"

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"Динамо" сделало запрос по трансферу защитника "Милана"Фото: инстаграм Лаксальта

Защитник "Милана" Диего Лаксальт попал в сферу интересов "Динамо".

По сведениям журналиста Николо Скиры, московский клуб уже сделал запрос по трансферу 28-летнего уругвайца. На футболиста также претендует "Бешикташ".

Отмечается, что "Милан" точно продаст Лаксальта этим летом.

Прошедший сезон Лаксальт на правах аренды выступал за "Селтик". На его счету один гол в 25 играх.

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