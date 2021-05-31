Три футболиста "Манчестер Сити" недовольны своим положением в клубе

Теги манчестер ситирахим стерлинггабриэл жезусэмерик лапорт

Три футболиста "Манчестер Сити" недовольны своим положением в клубеФото: инстаграм Стерлинга

Несколько игроков "Манчестер Сити" могут уйти из клуба этим летом.

Как сообщает The Athletic, защитник Эмерик Лапорт, вингер Рахим Стерлинг и форвард Габриэл Жезус недовольны своим положением в клубе, так как получают недостаточно игрового времени.

При этом "Сити" проявляет интерес к хавбеку "Астон Виллы" Джеку Грилишу и форварду "Тоттенхэма" Харри Кейну.

Отмечается, что в "Манчестер Сити" назревает перестройка, которая не зависела от поражения в финале Лиги Чемпионов. По итогам сезона "горожане" стали чемпионами Англии и обладателями Кубка английской лиги.

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