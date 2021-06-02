Агуэро будет получать в "Барселоне" почти в 4 раза меньше, чем в "Манчестер Сити"
Фото: твиттер Агуэро
Новичок "Барселоны" Серхио Агуэро пошел на значительное снижение зарплаты ради перехода в каталонский клуб.
Как сообщает Mundo Deportivo, 33-летний аргентинец будет зарабатывать 6 миллионов евро за сезон до уплаты налогов. В "Манчестер Сити" он получал 23 миллиона в год. При этом у игрока прописаны в контракте значительные бонусы, которые зависят от его выступлений: за голы, победы и трофеи.
Отмечается, что у Агуэро было более выгодное предложение от "Ювентуса", но он перешел в "Барсу", чтобы играть вместе со своим другом Лионелем Месси.
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|Леванте
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