Агуэро будет получать в "Барселоне" почти в 4 раза меньше, чем в "Манчестер Сити"

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Агуэро будет получать в "Барселоне" почти в 4 раза меньше, чем в "Манчестер Сити"Фото: твиттер Агуэро

Новичок "Барселоны" Серхио Агуэро пошел на значительное снижение зарплаты ради перехода в каталонский клуб.

Как сообщает Mundo Deportivo, 33-летний аргентинец будет зарабатывать 6 миллионов евро за сезон до уплаты налогов. В "Манчестер Сити" он получал 23 миллиона в год. При этом у игрока прописаны в контракте значительные бонусы, которые зависят от его выступлений: за голы, победы и трофеи.

Отмечается, что у Агуэро было более выгодное предложение от "Ювентуса", но он перешел в "Барсу", чтобы играть вместе со своим другом Лионелем Месси.

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