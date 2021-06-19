Джеко может перебраться в Турцию

Фото: Твиттер @EdDzeko

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко близок к уходу из клуба.

По сведениям турецкого издания Sözcü, 35-летний футболист практически согласовал свой переход в "Фенербахче".

Контракт Джеко с клубом истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 4 миллиона евро.

В прошедшем сезоне на счету Джеко 13 голов и 4 ассиста в 38 играх.

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